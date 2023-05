Dwa wypadki w powiecie kościerskim. Potrącenie pieszego w Dziemianach i zderzenie pojazdów w Kościerzynie

Wypadek w Kościerzynie

Ranny kierujący jednośladem został przetransportowany do szpitala. Policjanci zbadali trzeźwość uczestników zdarzenia, obaj kierujący byli trzeźwi. Dodatkowo okazało się, że 55-latek miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie wczoraj przed godz. 8 rano otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło w Kościerzynie na ul. Wejhera. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że 70-letni kierowca vw transporter, holując drugi samochód marki VW, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 55-letniemu kierującemu motorowerem, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów.

Następne zgłoszenie dyżurny otrzymał o wypadku drogowym ok. godz. 11.00, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Dziemiany. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali oględziny oraz wyjaśniali okoliczności wypadku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 44-letni pieszy wtargnął na jezdnię i uderzył w bok volvo, którym kierował 65-latek mieszkaniec naszego powiatu. Pieszy z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Przeprowadzone przez policjantów badania alko-testem potwierdziły, że kierowca samochodu był trzeźwy, pieszy miał ponad 2 promile alkoholu.