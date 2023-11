Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 w sesji świąteczno-noworocznej. Zobacz, jak się prezentują! Joanna Surażyńska

Finał konkursu Polska Miss 2023 coraz bliżej. Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się prawdziwą stolicą piękna. Kandydatki z niecierpliwością czekają na Galę Finałową konkursu Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. Finalistki wzięły udział w sesji świąteczno-noworocznej w kolekcji Moda For You. Zobacz, jak wyglądają najpiękniejsze nastolatki!