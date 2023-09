Gmina Nowa Karczma dostała miliony na inwestycje. Dobre wieści ogłoszono podczas ślubowania w Będominie ZDJĘCIA

- Od lat inwestujemy w OSP po to, by miały dobre wyposażenie, a niedawno pojawiły się także m.in. dwa nowe pojazdy. Kontynuujemy proces wyposażania czterech naszych aktywnych jednostek i tworzenia im dobrych warunków lokalowych. Zaczęliśmy od modernizacji straży w Nowej Karczmie, następnie w Grabówku i w tym roku zakończyliśmy budowę nowej remizy dla OSP Grabowo Kościerskie. Teraz kolej na ostatnią z naszych jednostek, czyli OSP Lubań, której modernizacja na pewno się przyda. Strażacy bardzo kreatywnie działają i tworzą drużyny młodzieżowe. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować ministrowi Marcinowi Horale za zaangażowanie i dopingowanie nas do składania wniosków, a także za jego cenne rady co możemy zrobić, aby jak najskuteczniej pozyskiwać fundusze.