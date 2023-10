Gminę Dziemiany odwiedziła delegacja z partnerskiej Gminy Lohra z powiatu Marburg- Biedenkopf (Niemcy)

Gmina Dziemiany liczy około 8000 mieszkańców. To obszar bogaty w przyrodnicze walory, z licznymi jeziorami i lasami. To popularne miejsce wypoczynku dla turystów, szczególnie tych, którzy cenią sobie aktywny wypoczynek na łonie natury. Jezioro Dziemiany to jedno z głównych miejsc do kąpieli, wędkowania i sportów wodnych. Istnieje wiele ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych zachęcających do pieszych wędrówek i jazdy na rowerze.