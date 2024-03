Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej w Dziemianach. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje Joanna Surażyńska

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej to wydarzenie, które nie tylko promuje kulturę i literaturę wśród mieszkańców gminy, ale także stanowi okazję do podzielenia się talentem oraz pasją do poezji.