Igor Grebin choruje na zespół wad wrodzonych układu kostnego. Udało się spełnić jego marzenie i kupić skuter inwalidzki ZDJĘCIA

Dzięki pomocy wielu osób niepełnosprawny Igor Grebin z Łubiany ma szansę na to, by odmienić swoje życie. Za pieniądze przekazane przez darczyńców udało się mu kupić skuter inwalidzki, który był marzeniem Igora. Prawie 300 osób wsparło zrzutkę zorganizowaną na rzecz mieszkańca Łubiany.

Igor Grebin nigdy nie prosił o pomoc, choć sam zawsze był tam, gdzie potrzebne było wsparcie. Urodził się i mieszka w Łubianie. Na świat przyszedł ze sporym bagażem zdrowotnym. Choruje na zespół wad wrodzonych układu kostnego. Każdy dzień jest dla niego wyzwaniem, jednak Igor nie poddaje się i dzielnie sobie radzi z trudnościami i ograniczeniami. W tym roku kończy 25 lat i marzy o tym, by znaleźć pracę w Kościerzynie i móc samodzielnie do niej dojeżdżać. Do pokonania ma jednak ponad 8 km. Ta odległość jest dla niego zaporowa. Dotychczas mężczyzna poruszał się rowerkiem trójkołowym zrobionym przez jego ojca. Marzył jednak, aby kupić skuter inwalidzki, który pomógłby mu sprawniej się poruszać i podjąć pracę w mieście. To marzenie udało się zrealizować. Zbiórka zorganizowana na Zrzutka.pl pod hasłem "Podarujmy Igorowi szansę na lepsze jutro" zakończyła się sukcesem.