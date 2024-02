Zmiany nad jez. Gałęźnym w Kościerzynie. Na tę inwestycję mieszkańcy czekali od wielu lat

Zakres inwestycji jest dość duży. Wszystko po to, aby to jedyne kąpielisko w Kościerzynie stało się atrakcyjnym miejscem. Nad jez. Gałęźnym powstaje nowy budynek, w których znajdą się m.in. sanitariaty, przebieralnie, pomieszczenia dla ratowników, garaż. Mieszkańcy mogą liczyć również na nową drogę dojazdową. Obecnie jej stan pozostawia wiele do życzenia. Dużym ułatwieniem będzie też parking na 80 miejsc.

W ramach „małej architektury” planowane są nowe ławeczki, a w przyszłości miasto planuje również budowę ścieżki wokół jeziora.