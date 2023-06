Kaszubska Influencerka Karolina Stankowska wystąpi na pikniku w Łubianie!

Festyn z atrakcjami w Łubianie

W niedzielę 18 czerwca 2023 r. warto się wybrać do Łubiany, by aktywnie spędzić czas, a przy okazji wygrać ciekawe nagrody. To właśnie tu odbędzie się festyn szkolny „Kaszëbë show” . Nazwa zobowiązuje, zatem można liczyć na show na najwyższym poziomie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Kaszubska Influencerka Karolina Stankowska, autorka takich piosenek jak Latné ferje w Òstrzëcach (cover Camment Ca Va), Folklove, Remiza i wiele innych, które w ostatnim czasie zdobywają popularność w internecie. Koncert odbędzie się o godzinie 16.00. Przed nim na scenie pojawią się uczniowie szkoły, którzy podsumują artystycznie mijający rok szkolny.