Kiedy powstanie tunel łączący dworzec PKP z drugą częścią Kościerzyny? Pytamy burmistrza Kościerzyny

Miasto podpisało umowę, dzięki czemu możliwa będzie budowa tunelu pod torami przy dworcu kolejowym w Kościerzynie. Budowa podziemnego przejścia dla pieszych pod torami w Kościerzynie była jednym z założeń rewitalizacji dworca kolejowego. Niestety, koszty tej inwestycji przekraczały wszelkie finansowe założenia miasta.

- Jako miasto przejęliśmy dworzec, jest on własnością miasta - mówi Michał Majewski, burmistrz Kościerzyny. - Budynek został zmodernizowany. Obecnie wszystkie pomieszczenia mają swoich najemców. Kolejnym etapem tego przedsięwzięcia miało być przejście pod torami. Niestety, ze względu na koszty, po ogłoszeniu przetargu, nie byliśmy w stanie tego zrealizować. Mocno jednak zaangażowaliśmy się, aby jednak to ważne przejście, które będzie łączyć dwie części miasta rozdzielone torami, powstało. Przekazaliśmy środki spółkom kolejowym, które wykonały projekt tego przejścia i wpisały go do realizacji przebudowy toru 201 oraz do budowy drugiego toru i elektryfikacji do Gdyni. W ramach przebudowy powstanie zatem przejście pod torami.