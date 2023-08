Biletomat przy dworcu PKP w Kościerzynie już ma zadaszenie. Podróżni narzekali na niewidoczny ekran

Niedawno przy dworcu kolejowym w Kościerzynie stanął automat do biletów. Podróżni już z niego korzystają, choć nie wszyscy są zadowoleni z tej sytuacji. Zastanawiają się, dlaczego jest tak oddalony od torów. Poza tym, w słoneczne dni na ekranie nic nie widać. Teraz sytuacja się zmieniła, a nad biletomatem pojawił się daszek.

Przed kilkoma miesiącami, podróżni, którzy korzystali z przejazdów pociągami, byli mocno zdziwieni, kiedy na dworcu PKP w Kościerzynie okazało się, że kasa biletowa jest zamknięta. Działała od wielu lat i pasażerowie zdążyli się do niej przyzwyczaić. Zakup biletu na dworcu znacznie ułatwiał życie. To się jednak zmieniło i niedawno przy dworcu stanął automat do biletów. Niestety, wzbudził on sporo kontrowersji.