Pasażerowie stali i mokli. Kierowca autobusu miejskiego w Kościerzynie nie wpuścił nikogo do środka

Komunikacja miejska w Kościerzynie od lat jest bezpłatna, co cieszy mieszkańców. Niestety, zdarzają się też sytuacje zaskakujące, które trudno wyjaśnić. Z taką do naszej redakcji zwróciła się Czytelniczka. Była wściekła i nie rozumiała zachowania jednego z kierowców.

- Wraz z innymi osobami czekałam przy szpitalu na autobus - mówi nasza Czytelniczka. - Autobus już stał, a w środku znajdował się kierowca. Jednak do planowanego odjazdu było jeszcze jakieś 20 minut. Nikogo nie trzeba przekonywać, jaka od wielu tygodni jest pogoda. Jest przecież zima, jest zimno, czasem śnieżyca, a czasem deszcz. Fajniej byłoby posiedzieć w autobusie, a nie moknąć i marznąć na zewnątrz. Tymczasem ludzie pukali i dzwonili, aby kierowca wpuścił czekających do środka, a ten nie reagował! Dopiero minutę przed odjazdem otworzył drzwi. Czy takie zachowanie jest prawidłowe? Jestem zbulwersowana takim brakiem empatii. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Co by mu to przeszkadzało, że ludzie siedzieliby sobie wygodnie w fotelach i czekali na odjazd?