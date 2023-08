Autobusy miejskie w Kościerzynie są bezpłatne od wielu lat, ale nie wszędzie dojeżdżają

- Jeśli chodzi o możliwości porozumienia z Gminą Kościerzyna w sprawie uruchomienia autobusów podmiejskich, chcemy zaznaczyć, że jesteśmy gotowi do współpracy i rozszerzenia naszej oferty transportowej na terenie Gminy Kościerzyna - mówi Tomasz Nadolny. - Już kilkukrotnie złożyliśmy propozycje dotyczące uruchomienia nowych linii komunikacyjnych, ale na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi od władz gminy. W przypadku, gdy Gmina Kościerzyna będzie zainteresowana sfinansowaniem kursów po swoim terenie, jesteśmy gotowi do przygotowania rozkładów jazdy autobusów na liniach pozamiejskich w ramach dostępnego taboru autobusów.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy nie mają co liczyć na takie rozwiązanie.

- Gmina Kościerzyna jest duża, mieszkańcy nie mogą czuć się pokrzywdzeni, że do jednych miejscowości będzie dojeżdżał autobus miejski, a do innych nie - mówi Grzegorz Piechowski, wójt gminy Kościerzyna. - Będą się rodzić pytania, dlaczego do tych miejscowości, a nie do innych? Jesteśmy za powiatowym planem transportowym, który włączyłby w to wszystkie gminy powiatu kościerskiego, może również Stężycę. Było już kilka spotkań w tej sprawie z udziałem burmistrza Kościerzyny, starosty kościerskiego i wójtów gmin. Ta inicjatywa miałaby sens, gdyby wszystkie gminy się w nią włączyły. Dodam jednak, że nie było jasnej zgody wszystkich w tym temacie. Gminę Kościerzyna nie stać, aby samemu finansować bezpłatną komunikację na podobnej zasadzie jak miasto.