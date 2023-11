Konkurs Kaszubska Kartka z Życzeniami na Boże Narodzenie. To doskonała okazja, by wykorzystać swoją kreatywność Joanna Surażyńska

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Kościerska Filia Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku i Kościerski Dom Kultury zapraszają do udziału w konkursie "Kaszubska Kartka z Życzeniami". To doskonała okazja, by wykorzystać swoją kreatywność i podzielić się radością świąteczną z innymi!