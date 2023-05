Konkurs Nalewek Domowych w Dziemianach. Zgłoszono siedemdziesiąt buteleczek przeróżnych nalewek ZDJĘCIA Joanna Surażyńska

W Gminnym Centrum Informacji Turystycznej w Dziemianach odbył się Konkurs Nalewek Domowych. Jest to świetna okazja dla sympatyków domowych trunków, aby pochwalić się swoimi wyrobami. Do konkursu zgłoszono siedemdziesiąt buteleczek przeróżnych nalewek, które zostały przypisane do konkretnej kategorii tj. owocowe, wiśniowe, ziołowe i pozostałe.