Akcja „Łączą nas Drzewa” w powiecie kościerskim. Zakasali rękawy i ruszyli do pracy ZDJĘCIA

- Las to nasze wspólne dobro. Lasy to niezbędny element równowagi ekologicznej, to czystsze powietrze, to jakże ważna dzisiaj retencja wody, a także poprawa obiegu wodnego, to wreszcie miejsce, w którym możemy odpocząć od miejskiego zgiełku i mieć kontakt z przyrodą, o czym wielu z nas przekonało się w czasie pandemii. I właśnie dlatego musimy wszyscy dbać o lasy. Chcielibyśmy, żeby ta troska o las była czymś powszechnym i żeby jak najwięcej osób włączało się w akcję sadzenia i sprzątania lasu - powiedziała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.