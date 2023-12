Pomorzanie sadzili las w Nadleśnictwie Lipusz zniszczonym przez nawałnicę! Nowe drzewa już rosną

Ponad 3 500 nowych drzew rośnie już na terenie Nadleśnictwa Lipusz . Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców całego Pomorza. Designer Outlet Gdańsk zorganizował ze społecznym start-upem Dotlenieni.org. akcję pod hasłem "Posadź z nami las". Zaangażowanie Pomorzan okazało się ogromne, a zielona inicjatywa była strzałem w dziesiątkę! Mieszkańcom regionu bardzo zależy na polepszeniu jakości życia i zazielenieniu okolicy. Warto nadmienić, że potrzeby na terenie Nadleśnictwa Lipusz były ogromne, ponieważ nawałnica, która przetoczyła się przez kraj w 2017 roku w ciągu zaledwie kilku godzin wyrządziła ogromne szkody w lasach, największe właśnie na tych terenach.

Nadleśnictwo Lipusz najbardziej ucierpiało w wyniku huraganu w 2017 r. Powierzchnia zniszczeń wyniosła blisko 18 tys. ha, w tym ok. 4,2 tys. ha to teren całkowicie zdewastowany. Dotychczas w lipuskich…

- Dzięki opowieściom pracowników Nadleśnictwa, uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o tym, jak żyje las i co zawdzięczamy drzewom - podkreślają organizatorzy akcji. - Dodatkowo młodzież zaangażowała się w sprzątanie lasu w okolicy nasadzeń, co przyczyniło się do usunięcia śmieci z tego terenu.

Na samym sadzeniu lasu jednak nie kończy się akcja. Przed kilkoma miesiącami Designer Outlet Gdańsk zorganizował także trwający około 3 tygodni edukacyjny eko-konkurs z pytaniami z zakresu ochrony środowiska, w którym mogli wziąć udział wszyscy klienci odwiedzający centrum. Wystarczyło zeskanować wyeksponowany w pasażu kod QR i odpowiedzieć na proste pytania. Każda osoba biorąca udział w zielonym quizie to jedno posadzone przez centrum drzewo. Przez cały miesiąc, można było dodatkowo zapisać się do VIP Clubu Designer Outlet - każdy nowy uczestnik klubu to kolejna sadzonka zakupiona przez centrum.