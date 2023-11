Budowa płotu wokół jeziora Wielkie Oczko to nie wykroczenie a przestępstwo? Jest opinia biegłego

Sprawa jeziora Wielkie Oczko wróciła na tapet

- Sąd Rejonowy w Kościerzynie postanowieniem umorzył postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia z art. 127 pkt 1 lit. E ustawy o ochronie przyrody w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy prawo o ochronie przyrody - informuje sędzia Łukasz Zioła, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. - Podstawą umorzenia postępowania było stwierdzenie Sądu, iż z opinii biegłego, dołączonej do akt sprawy wynika, że szkoda, jaka powstała w środowisku naturalnym na skutek prac związanych z ustawieniem płotu wokół jeziora Wielkie Oczko jak i następstwa tej inwestycji, nosi cechę znacznych rozmiarów. W ocenie Sądu zachodzi zatem podejrzenie wypełnienia znamion przestępstw z art. 181 par. 1 k.k., art. 187 par. 1 k.k. i art. 188 k.k. Postanowienie jest nieprawomocne, obwiniony i jego obrońca złożyli zażalenie.

Pełna kontrowersji sprawa płotu, którym właściciel ogrodził jezioro Wielkie Oczko znajdujące się na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ponownie trafiła do sądu. Pierwsze postępowanie umorzono, jednak to nie oznacza końca działań w tej sprawie. Miłośnicy przyrody, a także dyrekcja WPK chcą, aby płot zniknął. Jak przyznają, jego powstanie ma fatalne konsekwencje dla natury.

Od wielu miesięcy sprawa płotu budzi wiele emocji. Metalowa siatka w sercu parku zamknęła dostęp do wody zwierzętom, a ciężki sprzęt wykorzystany podczas realizacji budowy, zniszczył cenną roślinność. W sprawę zaangażowali się pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, którzy bronią przyrody. Podkreślają też, że parki muszą służyć społeczeństwu bez względu na zasobność portfela. Jeśli pozwoli się na grodzenie na obszarach chronionych, dojdzie do katastrofy. Dlatego też skierowali sprawę do sądu.