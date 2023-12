W Nadleśnictwie Lipusz rusza sprzedaż choinek. Sprawdź, ile kosztuje choinka

Ile kosztują choinki w powiecie kościerskim

Jaką choinkę wybrać? To częste pytanie przed świętami. Żywa czy sztuczna - nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, a każda ma tyle samo zwolenników co i przeciwników. Zarówno choinka żywa jak i sztuczna mają swoje plusy i minusy. Przed podjęciem decyzji o tym, jaką choinkę wybrać, należy zastanowić się nad tym, co dokładnie chcemy osiągnąć. Czy choinka ma być asymetryczna, dokładnie taka, jaką sobie wymyśliliśmy, nie wymagająca i długoletnia? Czy może ma mieć charakter, być wyrazista, pachnąca i w doniczce?