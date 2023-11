Ponad 60 rodzin odebrało klucze do nowych mieszkań w Kościerzynie! Bloki przy ul. T. Rogali oddane do użytku

Nowe mieszkania w Kościerzynie

Mnóstwo emocji towarzyszyło mieszkańcom Kościerzyny, którzy odebrali klucze do nowych mieszkań w blokach powstałych przy ul. Tomasza Rogali. Na tę wielką chwilę niektórzy czekali od lat. Nic zatem dziwnego, że nie brakowało też łez wzruszenia, kiedy po raz pierwszy przekraczali prób swojego nowego domu.

- Czekaliśmy na ten dzień około trzy lata - mówi Paweł Literski z Kościerzyny. - Bardzo nam zależało, aby móc zamieszkać w tym miejscu i dziś jest dla nas bardzo radosna chwila. Ogromnie cieszymy się, że mamy własny kąt. Z pewnością będziemy o niego dbali.

Nowe bloki, które powstały przy ul. Tomasza Rogali z pewnością rozwiążą przynajmniej część problemów mieszkańców spowodowanych brakiem własnego lokum. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do około 200 osób, które zamieszkają w 66 mieszkaniach. Każdego roku do miasta trafia blisko 100 wniosków o przydział mieszkania. Na realizację tej inwestycji Kościerzyna pozyskała wielomilionowe dotacje z dwóch rządowych programów. Zadanie kosztowało ponad 18 mln zł, natomiast miasto i KTBS dołożyły zaledwie ok. 10 proc.