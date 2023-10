Piękny Dywan w gminie Dziemiany. Ta niewielka miejscowość jak z bajki zachwyca na zdjęciach Dawida Miłto

Dywan na Kaszubach zachwyca!

Są takie miejsca, gdzie można poczuć się jak w bajce. Do takich z pewnością należy Dywan w gminie Dziemiany. To niewielka osada kaszubska położona wśród lasów i w pobliżu jezior. Nic dziwnego, że jest tak wyjątkowy, znajduje się bowiem w kompleksie leśnym Borów Tucholskich nad rzeką Zbrzycą w pobliżu jeziora Dywańskiego. Co ciekawe, do września 1939 roku przez jezioro na zachód od osady przebiegała granica polsko-niemiecka. Dodajmy, ze osada wchodzi w skład sołectwa Trzebuń. Obecnie mieszka tu niewiele osób.

Miejsce to zachwyca klimatem, który doskonale uchwycił na zdjęciach Dawid Miłto, mieszkaniec powiatu kościerskiego, który wybrał się do Dywanu. Pokazał go w malowniczy sposób.