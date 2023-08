Tajemnicze Kaszuby na wakacje. Kamienne kręgi w Węsiorach to miejsce z niezwykłą historią ZDJĘCIA

Kamienne kręgi w Węsiorach

Las to miejsce, gdzie można wybrać się na spotkanie z piękną przyrodą, ale także i ciekawą historią. Zatem zanim śnieg zasypie ścieżki, wybierzmy się na spacer na teren Nadleśnictwa Lipusz. Bogactwo natury zachwyca na każdym kroku, ale jest tu jedno wyjątkowe otoczenie, o którym krążą legendy, a to co o nim wiemy, jest równie fascynujące, jak to, co pozostaje w sferze wyobrażeń. Mowa o kamiennych kręgach oraz kurhanach, które znajdują się na terenie Leśnictwa Sulęczyno, a dokładniej nieopodal wsi Węsiory.

Na wstępie warto zaznaczyć, że aura tajemniczości otulająca kręgi w Węsiorach wiąże się nie tylko z uznaniem ich za miejsce mocy o szczególnej energii. Dotyczy ona również do dziś ostatecznie nieustalonego ich pochodzenia i znaczenia dla ludów zamieszkujących Kaszuby.

Jedno jest pewne - z dojazdem nie będzie problemu, ponieważ trasa została doskonale oznaczona. Kręgi kamienne położone są na terenie powiatu kartuskiego, ok. 1,5 km od miejscowości Węsiory. Od Kościerzyny to ok. 20 km. Mieszkańcy Gdańska muszą pokonać 70 km. Dojazd do cmentarzyska jest dobrze oznakowany i nietrudno tam trafić. Już z drogi wojewódzkiej nr 228 można zobaczyć pierwszy znak informujący o tym miejscu. Przed wejściem na kręgi znajduje się parking, na którym można zostawić samochód. W sezonie letnim działa tu nawet mała gastronomia.