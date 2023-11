Wielkie sprzątanie w gminie Kościerzyna. W tym roku ponad tysiąc osób ruszyło w teren w ramach akcji "Sprzątanie świata łączy"

- Pragnę nadmienić, że 30 lat temu to Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody z Wielkiego Klincza w gminie Kościerzyna jako pierwsze zainicjowało akcję Sprzątania Świata w gminie i powiecie kościerskim, która przetrwała do dzisiaj. Ważne jest, aby taka akcja przetrwała, bo jest to wspólna lekcja ekologii. Liga Ochrony Przyrody w bieżącym roku obchodzi 95 lat i dlatego całym sercem angażujemy się w działania na rzecz ochrony środowiska - podkreśla prezes Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Kościerzynie.