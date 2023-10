Wystawa grzybów w Nadleśnictwie Kościerzyna. Sprawdź, jakie gatunki grzybów można bezpiecznie zbierać

O grzybach na Kaszubach

Kaszuby to doskonałe miejsce na grzybobranie, oczywiście jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Zanim jednak wybierzemy się do lasu, warto zapoznać się z tym, jakie grzyby można bezpiecznie zbierać. Właśnie pojawia się doskonała okazja, gdzie można poznać najróżniejsze gatunki jadalne, ale także te, od których lepiej trzymać się z daleka. Już w najbliższy czwartek 5.10.2023 r. warto wybrać się na wystawę grzybów.