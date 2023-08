Kościerska karetka wyjechała do Lwowa. Trafi do Multidyscyplinarnego Szpitala Klinicznego Nagłej i Intensywnej Terapii Joanna Surażyńska

W trasę do Lwowa ruszyła karetka, która do niedawna była używana przez kościerski Zespół Ratownictwa Medycznego. Specjalistyczny ambulans typu C marki Volkswagen Crafter wyprodukowany został w 2010 r. Pojazd został przekazany przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. do użytku Lwowskiej Terytorialnej Unii Medycznej i będzie wykorzystywany przez Multidyscyplinarny Szpital Kliniczny Nagłej i Intensywnej Terapii we Lwowie.