Kościerski Weekend Sportu to nie tylko sportowa rywalizacja. Emocji nie brakowało

Była to doskonała okazja do aktywnego sprzędzenia sobotniego dnia przez dzieci z Kościerzyny i okolic.

Kościerski Weekend Sportu to nie tylko sportowa rywalizacja. To również projekt o charakterze prozdrowotnym, który wspiera walkę z otyłością, nadwagą oraz uzależnieniami od internetu. Ponadto, impreza promuje wartości społeczne, pomagając zapobiegać agresji i zacieśniając relacje między uczestnikami. To inicjatywa, która wychodzi naprzeciw potrzebom najmłodszych, zachęcając ich do aktywnego stylu życia.

Organizatorem imprezy była Akademia Piłkarska Kościerzyna wraz ze SP nr 6 Kościerzyna i UKS Szóstka Kościerzyna.