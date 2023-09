Kościerzyna. 22-latek wiózł w aucie amfetaminę i metaamfetaminę. Zatrzymała go policja

22-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Za te przestępstwa grozi kara do trzech lat więzienia.

Niestety jak pokazują statystyki, coraz młodsze osoby sięgają po narkotyki. Co więcej, często siadają za kierownicę pod ich wpływem. Co sprawia, że tak wiele osób decyduje się na jazdę pod ich wpływem? Zwykle jest to poczucie bezkarności. Zatrzymanym do kontroli drogowej wydaje się, że jeśli nie spożywali alkoholu, to nic im nie zagraża. Tymczasem policjanci dysponują szybkimi narkotestami. Te skuteczne potrafią wykazać, czy kierowca jest na haju.

- Badanie w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego polega na nieinwazyjnym pobraniu próbek śliny i umieszczeniu ich w urządzeniu - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - To bardzo skuteczne urządzenie.

Funkcjonariusze bardzo często potrafią wychwycić dziwne zachowanie kierowców, którzy wcześniej zażywali narkotyki. Nerwowe gesty i charakterystyczny wygląd oczu mówią same za siebie. Badanie narkotestem przeważnie potwierdza diagnozę.