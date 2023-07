Kościerzyna otrzymała dofinansowanie na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu Seniora. Osoby starsze spędzają tu atrakcyjnie czas ZDJĘCIA

- Głównym celem jest umożliwienie i wzmocnienie aktywności seniorów ich dobrej sprawności psychofizycznej koniecznej do samodzielnego funkcjonowania - mówi Michał Majewski, burmistrz Kościerzyny. - Placówka jest wyposażona m.in. w pomieszczenie do terapii indywidualnej, biblioteczkę, pomieszczenie do odpoczynku i relaksu, pokój telewizyjny z komputerem i dostępem do Internetu. Cały budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.