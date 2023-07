Diamentowe Gody Państwa Heleny i Kazimierza Dattów z Grzybowa!

Diamentowe Gody w Grzybowie!

Przed wieloma laty Helena i Kazimierz Dattowie stanęli na ślubnym kobiercu i zdecydowali się razem dzielić radość i trudności codziennego życia. Teraz dotarli do pięknej stacji zwanej Diamentowe Gody. Są dowodem na to jaką moc ma miłość i przywiązanie do drugiego człowieka. Bo rzeczywiście długie i szczęśliwe małżeństwa są wielkim skarbem, stoi za nimi trud wychowania dzieci i wnuków, troska i zapobiegliwość o dobrobyt ale także wielki szacunek i miłość. Małżonkowie świętowali 60. rocznicę ślubu.