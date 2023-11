Pary z gminy Liniewo odznaczono medalami za długoletnie pożycie małżeńskie Joanna Surażyńska

Złote gody są nie tylko okazją do świętowania piękna długotrwałego związku, ale także do wyrażenia wdzięczności za wspólne chwile, dobre i złe oraz do złożenia sobie wzajemnych obietnic na kolejne lata razem. W gminie Liniewo małżonkowie świętowali piękne jubileusze!