Wyjątkowy jubileusz druhów z OSP Karsin. Świętowali Złote Gody! Gratulujemy Teresie i Janowi Meggerom

Strażacy z OSP Karsin uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu - Złotych Godach, jednego z druhów, który wspólnie z małżonką świętował 50. rocznicę ślubu. Bohaterami wydarzenia byli Teresa i Jan Meggerowie z Karsina. Strażacy natomiast zadbali o wyjątkową oprawę wydarzenia.

- 25 listopada 2023r. Złote Gody obchodzili Teresa i Jan Meggerowie z Karsina - mówi Krzysztof Datta, komendant gminny OSP Karsin. - Co warte podkreślenia druh Jan jest wieloletnim członkiem naszej OSP, jeszcze kilka lat temu uczestniczył czynnie w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Nasi jubilaci po uroczystej mszy dziękczynnej udali się do miejscowego Domu Kultury, by dalej świętować. Tam czekała na nich „strażacka brama” przygotowana przez strażaków. Przy dźwięku syren naszych pojazdów, w asyście szpalera strażackiego, złożyliśmy Jubilatom życzenia długiego życia w zdrowiu i pomyślności.