Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. Wyjątkowe święto mieszkańców Kościerzyny!

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, nazywany popularnie „Złotymi Godami”, to wyjątkowa okazja do świętowania pięknego i trwałego związku między dwiema osobami. To pięćdziesiąt lat wspólnego życia, miłości, i wzajemnego wsparcia, co zasługuje na wyjątkową uwagę i gratulacje. Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo: Janina i Andrzej Bławat,

Małgorzata i Jan Kulasiewicz,

Jolanta i Tadeusz Linkner,

Bogumiła i Franciszek Sikorscy,

Elżbieta i Zbigniew Szewczyk,

Brygida i Franciszek Szymańscy. Medale zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i stanowią uhonorowanie niezwykłych ludzi, którzy potrafili przeżyć razem ponad pół wieku. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Michał Majewski, burmistrz Miasta Kościerzyna. Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa jest wyjątkowym i wzruszającym momentem w życiu każdej pary. To pięćdziesiąt lat wspólnych przeżyć, wzlotów i upadków, budowania wspólnego domu i rodzinnej historii. To okazja do świętowania trwałego związku, który przetrwał próby czasu, cementując miłość i zaufanie.

Taki jubileusz jest nie tylko okazją do uczczenia miłości i oddania sobie nawzajem, ale również do spojrzenia wstecz na wspólną podróż. To czas, aby dziękować sobie za wsparcie w trudnych chwilach, śmiać się z radością i dzielić wspomnieniami z minionych pięciu dziesięcioleci. Podczas jubileuszu 50-lecia małżeństwa często organizuje się uroczystą ceremonię, na której para może odnowić przysięgę małżeńską. Rodzina i przyjaciele zazwyczaj przygotowują niespodzianki, prezentując parze jubilatów dedykowane życzenia, podziękowania i pamiątki.

Złote gody są również okazją do refleksji nad wartościami, które kształtują trwały związek. Para może dzielić się mądrością zdobytą na przestrzeni lat i być inspiracją dla innych, pokazując, że miłość może przetrwać i rozwijać się przez całe życie.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa to nie tylko świętowanie, ale także podkreślenie siły i wyjątkowości trwałego związku, który przetrwał pięćdziesiąt lat pełnych życiowych doświadczeń. To wyjątkowy moment, który zasługuje na głębokie uznanie i radość wspólnie spędzonych lat.

