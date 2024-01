Medal i odznaka „Złoty Laur” dla świętej pamięci Radosława Flisikowskiego. Tak zdecydowali radni gminy

Często kosztem życia rodzinnego niósł pomoc, poświęcając na to swój prywatny czas i nie oczekując żadnych gratyfikacji. Wspierał Osadę Burego Misia w Wętfiach i Caritas. W trudnej sytuacji wojny w Ukrainie jako jeden z pierwszych włączył się w pomoc uchodźcom przybywającym do Gminy Kościerzyna.

Miał łatwość budowania wspólnoty, żył z pasją, był radosny i wesoły, wytrwały, empatyczny, a nade wszystko skromny. Zawsze gotowy do niesienia bezinteresownej pomocy – nigdy jej nie odmawiał i zawsze znajdował na nią czas, pomagając sąsiadom ze swojej miejscowości i z innych miejscowości Gminy Kościerzyna, wspierając osoby niepełnosprawne i uchodźców z Ukrainy.

Popularyzator zdrowego trybu życia i sportu. Był jednym z założycieli Kościerskiego Klubu Morsów „Forrest Gump”. To między innymi dzięki niemu wielu mieszkańców pokochało zdrowe, zimowe kąpiele. Jego aktywność wzmocniła rozwój partnerstwa Gminy Kościerzyna z Gminą Pniewy poprzez wspólne dzielenie pasji do morsowania. Pomysłodawca i organizator odbywających się co roku Biegów Morsa w Garczynie, które łączą pasjonatów morsowania z całego kraju.