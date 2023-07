Wrack Race - wyścigi złomów w gminie Liniewo. Stare auta ścigały się na specjalnie przygotowanym torze ZDJĘCIA

Wrak Race w Liniewskich Górach

W gminie Liniewo po raz kolejny spotkali się miłośnicy motoryzacji z całego regionu! Wyścigi złomów czyli Wrack Race to przede wszystkim świetne widowisko, które gromadzi pasjonatów aut w różnym wieku. Na specjalnie przygotowanym torze samochody, które lata świetności dawno mają za sobą prezentowały pokłady mocy pod silnikiem i ducha walki. Hałas, kurz i emocje na najwyższym poziomie to coś, na co mogli liczyć uczestnicy wydarzenia.

Podczas wyścigu w Liniewskich Górach była także okazja, aby pomóc. Do puszek zbierano pieniądze na rehabilitację Antosia i leczenie Darka i Kacpra, którzy potrzebują zawrotnej sumy, aby zakupić lek i odzyskać wzrok.

Tu możesz wpłacić pieniądze na rzecz Antosia

Tu można pomóc Darkowi i Kacprowi

Kierowcy ścigający się na torze w Liniewskich Górach wykazali się nie tylko umiejętnościami, ale i sporą fantazją. Ich auta często miały nie tylko dziwne nazwy, ale i wygląd. Sprawności jednak nie można było im odmówić.