W Nowym Klinczu oszuści podawali się za urzędników gminy i namawiali do udziału w programie "Czyste Powietrze"

W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.

- Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty - ostrzegają urzędnicy. - Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.