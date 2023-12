Nowa droga w Wygoninie już służy mieszkańcom! Jest bezpieczniej

Koniec remontu drogi w Wygoninie

Mieszkańcy Wygonina w gminie Stara Kiszewa mają powody do zadowolenia. Właśnie zakończył się remont drogi przebiegającej przez tę miejscowość. Gmina oficjalnie oddała do użytku nowy odcinek. A to oznacza, że zarówno kierowcy jak i piesi będą mogli bezpiecznie korzystać z drogi.