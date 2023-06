Kościerzyna: praca czeka na człowieka. Oferty pracy czerwiec 2023 (powiat kościerski). Sprawdź, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie

Według stanu na dzień 31 maja 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 1823 osoby, w tym 1074 kobiety (58,1% ogółu bezrobotnych).

W stosunku do stanu z końca kwietnia 2023 r. liczba bezrobotnych spadła o 70 osób (o 3,7%). Zanotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet o 51 osób (z 1125 do 1074) i spadek liczby bezrobotnych mężczyzn o 19 osób (z 768 do 749).

W maju 2022 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 55 osób (z poziomu 1669 do 1614 osób), w maju 2021 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 74 osoby (z poziomu 2095 do 2021 osób).

Stopa bezrobocia w pow. kościerskim wyniosła 7,3%



Na koniec maja 2023 r. w rejestrach PUP w Kościerzynie było: