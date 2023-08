Liber i Peja w Kościerzynie. Koncert hip-hopowy w ogródku jordanowskim w Kościerzynie

Jego albumy rozeszły się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy w Polsce, zaś sam artysta został dwa razy nominowany do nagrody Fryderyka, w tym raz został laureatem.

Peja nazywany jest legendą polskiego hip-hopu . Na scenie od 1993 roku, kiedy to w Poznaniu z jego inicjatywy powstał zespół Slums Attack. To prekursorzy polskiego hip-hopu . Peja tak naprawdę nazywa się Ryszard Andrzejewski.

” Peja jest jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny hip hopowej . Ma uznanie słuchaczy o czym świadczy ilość ludzi pojawiająca się na jego koncertach oraz liczba sprzedanych płyt. Ma szacunek twórców sceny czego dowodzą liczne przyjazne mu wypowiedzi i współpraca z najlepszymi raperami. Dziś wydaje się to jasne i tylko szaleniec albo ignorant mógłby to podważyć”.

Zagrał na jednej scenie razem z Ice T, Body Count i Public Enemy. Nagrywał z ikonami ze Stanów takimi jak: AZ, Jeru the Damaja, Masta Ace , ONYX , Edo G & Chi Ali. Laureat nagrody Fryderyka, nominowany do European MTV Awards w kategorii Najlepszy Polski Wykonawca, zdobywca 7 platynowych i 6 złotych płyt – sprzedał łącznie ponad pół miliona egzemplarzy albumów.

Najnowszy album Rycha Peji to powrót do klasycznych brzmień z lat 90-tych wzbogaconych o żywe instrumenty, na których stary, dobry Rychu sprawdza się najlepiej. Jako inspirację artysta podaje swoje wcześniejsze dokonania, do których chętnie sięga budując własną muzyczną teraźniejszość. Przykład stanowi utwór Mój rap moja rzeczywistość 2 będący kontynuacją opowieści sprzed 20 lat.