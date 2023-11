Małżonkowie Monika i Ryszard de Janauis Święćkowscy z powiatu kościerskiego zostali mistrzami podczas zawodów w Pruszkowie!

Sukces Moniki i Ryszarda de Janauis Święćkowskich z pow. kościerskiego!

Monika de Janauis Święćkowska z powiatu kościerskiego wywalczyła tytuł Mistrza Polski podczas I Mistrzostw Polski Senior Plus w Karate Tradycyjnym, które odbyły się w Pruszkowie. Jednak nie tylko Pani Monika wróciła z zawodów z medalami. Spory sukces odniósł także jej mąż Ryszard de Janauis Święćkowski, który z kolei został wicemistrzem Polski.

W tym roku po raz pierwszy rozegrano Mistrzostwa Polski Senior Plus. Do Pruszkowa zjechali zawodnicy z różnych stron Polski, którzy trenują karate tradycyjne w klubach o różnym stopniu wyszkolenia począwszy od 9 kyu. Zawody te były świetną okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach współzawodnictwa sportowego w ogólnopolskiej imprezie mistrzowskiej.

Monika i Ryszard de Janauis Święćkowscy z powiatu kościerskiego nie pozostawili przeciwnikom zbyt wiele swobody na macie i z powodzeniem ruszyli po swoje.

Na historycznych I Mistrzostwach Polski Seniorów Pani Monika zdobyła I miejsce - złoto i tytuł Mistrza Polski w walce czyli KUMITE kobiet. Na tym jednak nie koniec. Reprezentantka powiatu kościerskiego wywalczyła także brąz w KATA kobiet. Natomiast jej mąż Ryszard w finale mistrzostw zdobył i tytuł Wicemistrza Polski w KATA mężczyzn! Z Mistrzostw Polski małżonkowie wracają więc z kompletem: medali złoto, srebro i brąz .