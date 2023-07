Mieszkańcy Grabowa Kościerskiego obawiają się wiatraków. Jaki to będzie miało wpływ na zdrowie i przyrodę?

Co więcej, w pobliżu znajdują się siedliska żurawi i żab, a teren znajduje się na obszarze Natura 2000.

- Dziwi mnie, że akurat w takim miejscu powstały wiatraki - mówi jeden z mieszkańców Grabowa Kościerskiego. - Nic o tym nie słyszeliśmy. Martwi to wiele osób, bo nie dość, że biegną tu ogromne słupy wysokiego napięcia, to jeszcze wiatraki. Czy ktoś wziął pod uwagę, jaki to będzie miało wpływ na nasze zdrowie? Sytuacja jest tym bardziej dziwna, ze mamy tu siedliska żurawi, żab i innych zwierząt, które w tym miejscu żyją. To urokliwy teren o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, przynajmniej do niedawna…

Wiatraki wiążą się także z hałasem, a mieszkańcy zastanawiają się, czy szum będzie dokuczliwy.

- Ogromne turbiny są przerażające - mówi mieszkaniec Grabowa. - Chcemy, aby podjęto działania w celu ochrony naszego środowiska, naszego spokoju i naszego zdrowia. Nie rozumiem, dlaczego nikt nie wysłuchał naszych obaw. Przez te elektrownie wiatrowe, nasz region traci swój unikalny charakter. Już teraz nie jest to miejsce, w którym chciałbym wychowywać dzieci. Kto chciałby zamieszkać w cieniu tych gigantycznych konstrukcji? Ten obszar był taki piękny i spokojny. Wszystko przez zysk i energię, ale czy naprawdę jest warto niszczyć nasze środowisko i nasze zdrowie? Słyszałem, że linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia, która przebiega w pobliżu elektrowni wiatrowych, emituje szkodliwe pole magnetyczne. To jest przerażające. Czy nikt nie myśli o naszych najmłodszych?