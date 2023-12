Mieszkańcy Kościerzyny mogą zgłaszać pomysły na modernizację parku przy ul. 8 Marca

Są też propozycje "pierwszej potrzeby".

- Jako mieszkaniec korzystający z córką z tego parku, a nie mieszkający w okolicy chciałbym zauważyć że bardzo dużym problemem w tym oto miejscu jest brak dostępu do toalety - pisze mieszkaniec. - Uważam że bardzo fajnym rozwiązaniem byłaby toaleta taka sama jak znajduje się obok ulicy Rzemieślniczej (Deptak). Owszem jest to toaleta płatna, ale uważam iż większość dzieci posiada przy sobie symboliczną złotówkę na to by skorzystać z takiej toalety.