Mniej barier w Urzędzie Gminy Kościerzyna. Powstał nowy podjazd dla niepełnosprawnych i miejsca parkingowe ZDJĘCIA

Urząd gminy to instytucja, do której często po prostu trzeba się wybrać, by załatwić ważne dla nas sprawy. Dlatego tak istotne jest, aby dotarcie tam nie sprawiało większych problemów. Gmina Kościerzyna rozprawiła się z barierami, które utrudniały życie osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

- Dobiegł końca remont budynku C Urzędu Gminy Kościerzyna - informują urzędnicy. - Dzięki kosztującej nieco ponad 300 tys. zł przebudowie obiekt stał się lepiej dostępny dla wszystkich klientów, między innymi za sprawą nowego podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.