Gminy wprowadzają zakaz podlewania ogrodów! Susza sprawiła, że sytuacja jest dramatyczna. Wody może zabraknąć Edyta Łosińska-Okoniewska

Susza daje się we znaki wszystkim. Usychają uprawy, kwiaty, trawniki. Mimo to kolejne gminy apelują do mieszkańców o zaprzestanie podlewania i wprowadzają zakazy. Sytuacja jest tak dramatyczna, że może się okazać iż wody zabraknie dla ludzi, albo też do gaszenia pożarów.