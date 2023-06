Ochotnicy z powiatu kościerskiego dostali pieniądze na rozwój jednostek. Strażacy będą mogli kupić m.in. nowy sprzęt ZDJĘCIA

Wsparcie dla OSP w powiecie kościerskim

Czeki przekazano samorządowcom podczas spotkania we Wdzydzach, w którym uczestniczył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Podpisał on umowy na przekazanie dotacji celowych.

Jak się okazuje, celem programu „Pomorskie OSP” jest wsparcie dla strażaków-ochotników z całego województwa pomorskiego. Łącznie do 208 jednostek z 59 gmin trafi ponad milion złotych. Fundusze mają zostać przeznaczone na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych m. in. w sprzęt i ubrania specjalistyczne.

Idea przedsięwzięcia pod hasłem "Pomorskie OSP 2023" ma na celu przede wszystkim wspieranie postaw obywatelskich i sprzyjanie tworzeniu warunków także infrastrukturalnych, chodzi o to by zaktywizować mieszkańców. To także wsparcie finansowa gmin na ich zadania własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dodajmy, że w ramach dotacji z "Pomorskiego OSP" nie więcej niż 70 proc. kosztów pokrywa samorząd województwa pomorskiego, a 30 proc. gmina. Całkowita wartość programu to ponad milion złotych.