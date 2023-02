Nadchodzi wiosna? Łabędzie krzykliwe odlatują na północ. To znak, że w pogodzie szykują się zmiany

- Wiosna przynosi radość i chyba tego nam najbardziej brakuje po długich, pochmurnych miesiącach - mówi Katarzyna Markiewicz z Kościerzyny. - Czekamy na nią z niecierpliwością. Nawet jeśli zima da o sobie znać w marcu, to słońce ma już większą moc i na długo nie powinna się zatrzymać. A poza tym na polach już widać żurawie. Te zdaje się także zapowiadają wiosnę.

Czyżby zima odeszła na dobre? Wszystko wskazuje na to, że tak uznały łabędzie krzykliwe, które przyleciały do naszego kraju na zimę ze Skandynawii, Litwy, Łotwy, Estonii i północnej Rosji. Wiosną ruszają w dalszą wędrówkę. Klucze tych ptaków udało się sfotografować leśnikowi z leśnictwa Podrąbiona w powiecie kościerskim.

Wybierając się na spacer do lasu można poszukać już pierwszych oznak wiosny. W powiecie kościerskim nieśmiało pokazują się przebiśniegi. Zdjęcia tych roślin udało się zrobić Annie Nideckiej z gm. Nowa…

Warto dodać, że intensywnie żerujące łabędzie to znak, że szykują się już do odlotu. Natomiast my możemy wnioskować, że wielkimi krokami zbliża się już wiosna. Łabędzie krzykliwe lecą z Polski na północ Europy zwykle na początku marca.