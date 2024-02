Nowa myjnia do endoskopów w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie

Sala Gastroenterologiczna zapewnia szeroki zakres świadczeń i procedur endoskopowych, diagnostycznych i terapeutycznych. Posiada nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny o najwyższych standardach m.in. na wyposażeniu znajduje się stanowisko do znieczulania pacjenta, ramię C do badań radiologicznych, sprzęt do cholangiopakreatografii wstecznej (ECPW), endoskopowej endosonografii (EUS i cholangioskopii.

Kompleksowe wyposażenie stwarza korzystne warunki do efektywnej pracy zespołu medycznego, umożliwiając rozwój i doskonalenie umiejętności specjalistów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, sala jest miejscem, gdzie innowacyjna technologia wspiera wysoką jakość świadczonych usług medycznych, a personel może skoncentrować się na kompleksowej opiece nad pacjentami.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia najwyższych standardów higieny zakupiona została nowa myjnia do endoskopów, która służy do precyzyjnego czyszczenia i dezynfekcji endoskopów. Automatyczne myjnie pełnią istotną rolę w zapobieganiu zakażeniom. Dzięki temu narzędziu możliwe jest skuteczne eliminowanie potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. Również w pracowni znajdują się szafy do przechowywania endoskopów, które pozwalają na bezpieczne, higieniczne przechowywanie sprzętu medycznego w optymalnych warunkach.