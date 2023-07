Nowa promenada we Wdzydzach. Przygotowania trwały 10 lat! | ZDJĘCIA, WIDEO

Inwestycję realizowała firma rodzinna Activitas ze Zbigniewem Galińskim na czele. To legenda kajakarstwa na Pomorzu.

- Kiedy 14 lat temu powstała wieża widokowa, to odsłoniła się zdegradowana, w bardzo złym stanie skarpa. Dyrektor parku krajobrazowego Andrzej Penk mnie podkręcał, że jak to wygląda, a miejsce przeznaczone dla turystów. Zrodziła się więc koncepcja budowy promenady, żeby każdy znalazł tu coś dla siebie. Opracowaliśmy koncepcję, projekt i po uzyskaniu różnych pozwoleń, wybudowaliśmy promenadę. Samo uzgadnianie trwało 10 lat. Niejednemu opadłyby już ręce i zrezygnowałby z tego przedsięwzięcia – wspomina Zbigniew Galiński i żartuje, że nie wiedział w co zainwestować pieniądze, więc postanowił „wpompować” je we Wdzydze.