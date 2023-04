Ogólnopolski Turniej Qi Karate Cup. Dwa medale trafiły do Magdaleny Mielnik, mieszkanki Nowej Karczmy

Turniej w Brzesku był obowiązkowy dla członków kadry narodowej, której wiodącą postacią jest Magdalena Mielnik i odbył się w czasie zgrupowania reprezentacji Polski, zorganizowanego w tym małopolskim mieście. Jego głównym celem było sprawdzenie aktualnej dyspozycji najlepszych polskich karateków, w kontekście zbliżających się turniejów najwyższej rangi międzynarodowej.

Mieszkanka powiatu kościerskiego, decyzją sztabu trenerskiego kadry narodowej wystartowała w dwóch konkurencjach, tj. kata, w której prezentuje się techniki karate i kumite, w ramach której toczy się walki wręcz z przeciwniczkami. Nie rozgrywano jej koronnej konkurencji, w której święciła największe triumfy, czyli fuku-go. Oprócz członków kadry narodowej do Małopolski przyjechali także karatecy z całej Polski, jednak w konkurencjach seniorskich, nikt spoza kadry narodowej nie przedarł się do strefy medalowej. Potwierdziło to właściwą selekcję zawodników reprezentujących Polskę na arenach międzynarodowych.