Pani Felicja Szarmach z Zamku Kiszewskiego skończyła 100 lat! Piękny jubileusz był okazją do świętowania

Setne urodziny Pani Felicji Szarmach, mieszkanki Zamku Kiszewskiego

Urodziny to powód do radości i wspólnego świętowania, zwłaszcza, jeśli dotyczą one osoby która obchodzi "wiekowy" jubileusz. Pani Felicja Szarmach z Zamku Kiszewskiego świętowała 100 lat!