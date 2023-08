Żniwa w tym roku później niż zwykle. Najpierw susza wyrządziła szkody, a teraz tygodnie deszczu dopełniają dzieła. Rolnicy liczą straty

Zazwyczaj w tym czasie większość rolników było już po żniwach. Ale ten rok wymyka się schematom.

- Tegoroczne żniwa są opóźnione - mówi Katarzyna Jasińska, zastępca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. - Z naszych danych wynika, że jedynie jęczmień jest w 90 procentach zebrany z pól. W pozostałych przypadkach jest dużo gorzej. Pszenica jara to zero procent, ozima około 10 proc., jęczmień jary - 4 proc. , pszenżyto ozime to z kolei około 1,5 proc., a żyto - 0,7 proc.