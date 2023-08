Jest dofinansowanie na zakup urządzeń, które pozwolą na gromadzenie deszczówki. Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Nawet 6 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać mieszkańcy, którzy złożą wnioski w programie "Moja Woda". Pieniądze muszą zostać przeznaczone na zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości. Chodzi o to, by deszczówka nie trafiała do kanalizacji.